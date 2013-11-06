Иллюстративное фото с сайта vsemee.kz Иллюстративное фото с сайта vsemee.kz В Казахстане грядет девальвация национальной валюты. Такое мнение высказывает ряд экспертов. В частности, связывают это с выпуском новой банкноты. Уже на следующей неделе Национальный банк представит купюру номиналом в 20 тысяч тенге, сообщает "31 Канал". В номинальном ряде национальной валюты прибавление. Звание самой крупной от 10-тысячной купюры уже через неделю перейдет к новой 20-тысячной. Какой она будет - тайна за семью печатями, раскрыть которую в Национальном банке обещают не раньше, чем в день юбилея тенге - 15 ноября. Впрочем, не успев выйти в обращение, новая банкнота уже стала предметом многочисленных дискуссий. Эксперты предполагают, что "укрупнение" тенге - первый знак грядущей девальвации. "У меня, например, пенсия 20 тысяч. Ну что же теперь, я ее буду одной бумажкой получать? С другой стороны, дело туда идет. Наша экономика чрезвычайно завязана на экспорте и импорте. И "вилка" между ними уменьшается и уменьшается. А единственный способ поддержать  более или менее эффективный экспорт - это понижать стоимость национальной валюты. Другого не придумано", - говорит Петр Своик, экономист. У меня, например, пенсия 20 тысяч. Ну что же теперь, я ее буду одной бумажкой получать? С другой стороны, дело туда идет. Наша экономика чрезвычайно завязана на экспорте и импорте В Национальном банке опасения экономистов не разделяют. Там выход 20-тысячной купюры связывают исключительно с 20-летием тенге. Банкнота станет юбилейной, заявили банкиры, и будет выпущена ограниченным тиражом. Но даже это вызывает у экспертов недовольство. Автор самых первых казахстанских денег Хайролла Габжалилов необходимости в выпуске новых банкнот, пусть даже и приуроченных к крупным датам, не видит. По его мнению, национальная  валюта, несмотря на столь юный возраст, уже потеряла былой колорит. Казахстанцы, между тем, сталкиваются с другой проблемой - дефицитом мелких купюр. Сейчас найти размен сложно даже в крупных торговых центрах, не говоря уже о небольших магазинах. Впрочем, выход двадцатитысячной купюры - решенный вопрос. По некоторым данным, банкнота уже отпечатана и готова выйти в обращение. И сейчас сложно предполагать, к каким последствиям это приведет. За всю историю казахстанская валюта дважды кардинально меняла дизайн, неоднократно пополнялась новыми экземплярами банкнот, которые Национальный банк выпускал к значимым датам: Азиаде, председательству Казахстана в ОБСЕ и к многочисленным юбилеям. В итоге, все они легко приживались, вытесняя более мелкие купюры. И сейчас к выходу тенге номиналом в 20 тысяч эксперты предполагают, что недалек тот день, когда и она станет привычной. Источник: Nur.kz