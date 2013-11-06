Фото с сайта РИА Новости Фото с сайта РИА Новости Серия взрывов произошла в 07.40 по местному времени (03.40 мск) на улице Иньцзэ в городе Тайюань. Один человек погиб и восемь получили ранения. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости. Один человек погиб и восемь получили ранения в результате серии взрывов, которая произошла утром в среду в городе Тайюань у здания комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Шаньси, передает агентство Синьхуа со ссылкой на правоохранительные органы. Полиция работает на площади Тяньаньмэнь в Пекине после инцидента с автомобилем. По данным полиции, серия взрывов произошла в 07.40 по местному времени (03.40 мск) на улице Иньцзэ. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. В результате взрывов также были повреждены два автомобиля. Полиция сообщает, что произошло несколько взрывов, все устройства имели небольшую мощность. По приводимым на сайте "Гуанмин ван" данным, очевидцы слышали звуки семи взрывов. Согласно предварительной информации, сдетонировали самодельные устройства, начиненные железными шариками. Источник: РИА Новости