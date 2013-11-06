Иллюстративное фото с сайта www.magcity74.ru Иллюстративное фото с сайта www.magcity74.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление государственного пожарного контроля. По словам начальника отдела дознания управления пожарного контроля ДЧС по ЗКО Романа ШТУКАТУРОВА, сегодня ночью в селе Переметное Зеленовского района произошло три умышленных поджога. - С разницей в 5-10 минут неизвестные подожгли сеновалы сельчан, - рассказал Роман ШТУКАТУРОВ. В 01.10 сгорел сеновал с 8 тоннами сена, через пять минут у 58-летней женщины сгорела 1 тонна сена. А в 01.20 еще три тонны сена сгорели во дворе у 45-летнего сельчанина. Ночью полицейские проводили рейд в Переметном, но пока злоумышленников задержать не удалось. К слов,у днем ранее в Алмазовском сельском округе Чингирлауского района горел сельский акимат. - В коридоре здания горели камышовые перекрытия, перегородка и полы, - говорит Роман ШТУКАТУРОВ.  - Жертв и пострадавших нет. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. В сельском акимате топили печь на твердом топливе. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.