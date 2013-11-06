Назначен новый министр финансов Казахстана и министр регионального развития республики, передает Tengrinews.kz. "Назначить Султанова Бахыта Турлыхановича заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в тексте Указа, опубликованного на официальном сайте Главы государства. Занимавший без недели 6 лет должность министра финансов Болат Жамишев Указом Президента назначен Министром регионального развития Республики Казахстан. "Назначить Жамишева Болата Бидахметовича Министром регионального развития Республики Казахстан, освободив от должности Министра финансов Республики Казахстан", - говорится в тексте указа. Бахыт Султанов с июня 2003 по февраль 2006 годов являлся вице-министром экономики и бюджетного планирования Казахстана. Затем работал председателем Агентства по статистике республики. С января 2007 по август 2007 годов занимал пост вице-министр финансов, а с 10 августа 2007 года возглавил экономики и бюджетного планирования страны. С 2010 года Указом Главы государства назначен помощником Президента Казастана. 21 января 2012 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Бахыта Султанова на должность заместителя руководителя администрации президента Казахстана. Указом президента Сагинтаев назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана. "Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра регионального развития Республики Казахстан", - говорится в указе. Источник:  Tengrinews.kz