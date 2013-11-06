Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Инспектор межобластной инспекции рыбного хозяйства задержан в Атырауской области, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана. По данным полиции, инспектор с начала 2013 года создал и руководил организованной преступной группой браконьеров. В ОПГ состояли четыре человека. "Криминальной направленностью ОПГ являлась незаконная добыча рыбных ресурсов на территории области. Возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения - арест", - добавили в МВД. Отметим, что это не первый случай, когда инспекторы попадаются на браконьерстве. В октябре текущего года специализированная природоохранная прокуратура выявила браконьеров среди сотрудников РГКП "Охотзоопром". Под подозрение попали пятеро инспекторов. Выяснилось, что на момент работы в РГКП "Охотзоопром" они привлекались к административной ответственности за незаконную охоту. По представлению прокуратуры инспекторы были освобождены от занимаемых должностей. Источник: Tengrinews.kz