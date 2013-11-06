С памятника легендарной пулемётчице Маншук МАМЕТОВОЙ пропала нижняя часть пулемётной ленты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Недостаток в амуниции памятника обнаружили сегодня утром. Немалую часть пулемётной ленты, около метра длиной, казалось, попросту отломали. В госинспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО данный инцидент прокомментировать не смогли. Сказали лишь, что пулемётная лента была изготовлена из тонкой меди и не раз подвергалась реставрации. Пересечение проспекта Достык и улицы М. Маметовой - очень оживлённое и популярное для прогулок место. В ночное время этот район хорошо освещается и регулярно патрулируется сотрудниками полиции. После выхода материала на сайте, в редакцию "Мой ГОРОД" позвонили с горакимата и сообщили,  что памятник Герою Советского Союза никто не разрушал. - Пулеметная лента с 3 ноября находится на реставрации. Ее сняли, поскольку она представляла некоторую опасность для горожан - ведь в сквере чаще всего гуляют мамы с детьми. Как только реставрационные работы будут завершены, ленту поставят на место, - отметили в акимате.