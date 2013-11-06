Фото с сайта www.youtube.com Фото с сайта www.youtube.com Спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлан НИГМАТУЛИН сказал о том, что полномочия мажилисмена Ергена ДОШАЕВА  досрочно прекращены, сообщает ИА Новости-Казахстан По словам представителя Центризбиркома Казахстана Ляззат СУЛЕЙМЕН, ДОШАЕВ подал прошение об отставке. НИГМАТУЛИН поблагодарил Ергена ДОШАЕВА за работу и вручил благодарственное письмо. - Мое решение о досрочном выходе из мажилиса было не спонтанным и мотивированно только семейными обстоятельствами,- сказал ДОШАЕВ в ходе пленарного заседания мажилиса. Источник: ИА Новости-Казахстан