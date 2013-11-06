Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Принудительно лечить от алкоголизма водителей, которые более 2 раз задерживались за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, предлагает председатель комитета административной полиции министерства внутренних дел РК Игорь Лепеха. "Если водитель более двух раз задерживается в нетрезвом состоянии, то надо, наверно, какие-то лечебные меры к нему применять, как во всем мире делается. Либо добровольное лечение, либо реабилитация", - сказал Лепеха в ходе заседания рабочей группы в мажилисе парламента по законопроекту по вопросам дорожного движения во вторник. По его словам, данные изменения можно внести в соответствующие законопроекты, находящиеся в парламенте. "У нас было уже поручение главы государства, когда изначально предлагалось за третий факт управления в нетрезвом состоянии лишать прав пожизненно. В свое время мы это предложение вносили, но оно не было реализовано, поскольку депутаты посчитали его неконституционным, но, возможно, надо вернуться к этой или иной мере, может быть не лишение права (управлять авто – КазТАГ), а может быть ограничение", - добавил Лепеха. Ранее он сообщал, что казахстанским водителям будет грозить от 7 до 20 лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. "Деяния, повлекшие по неосторожности смерть, будут наказываться лишением свободы на срок от 7 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности", - сказал И. Лепеха 29 октября на брифинге в службе центральных коммуникаций при президенте РК. По его словам, управление авто в нетрезвом состоянии будет являться уже не административным нарушением, а уголовным проступком. "В случае, если УК РК будет принят, (наказание – КазТАГ) за управление в нетрезвом состоянии (будет такое – КазТАГ): если в первый раз задержан, предусмотрен штраф до 500 МРП либо арест на срок до 6 месяцев и параллельно – лишение права управления авто на 2 года", - сказал он. Он отметил, что в случае повторного задержания за езду в нетрезвом виде увеличатся сроки наказания водителей. Источник: КазТАГ