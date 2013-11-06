По словам начальника отдела по надзору за законностью на досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры Уральска Батыра БИСЕНОВА, сегодня во второй половине дня была готова гистологическая экспертиза, которая подтвердила, что смерть Марата ИХСАНОВА наступила из-за фиброзно-гнойного перитонита. Воспаление брюшной полости вызвала салфетка, оставленная во время операции. - У нас имеется экспертиза гистологического исследования, которое это подтвердило, - рассказал Батыр БИСЕНОВ. - В настоящее время по указанию прокуратуры города было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей части 114 УК РК - «Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработниками, приведшее к смерти пациента». Данное дело было возбуждено по факту, потому как на первом этапе без подтверждающих документов установить конкретный субъект и назвать фамилии виновных лиц мы не можем, данное уголовное дело расследуется Абайским отделом полиции. По словам прокурора, во время проверки было установлено, что погибший Марат ИХСАНОВ в областную больницу был доставлен примерно в 12 часов 13 октября с колото-резаными ранениями живота и грудной клетки был доставлен из села Мичурино. Об этом имеется запись в книге учета завлений Зеленовского района. Поэтому и УВД города планировало передать дело по факту смерти ИХСАНОВА в Зеленовский РОВД для приобщения к делу. В результате проведенной встречной проверки прокуратуры города был опрошен эксперт, проводивший экспертизу. Тогда и было установлено, что непосредственной причиной смерти ИХСАНОВА явился перитонит. 13 октября в областной больнице ему сделали операцию, и в течение 10 дней он находился в больнице. С начала года это 6 дело по данной статье, которые возбудили прокуроры в отношении медработников.