Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. Задержанная женщина является гражданкой Узбекистана. По данным полицейских в середине этого года из Узбекистана поступила ориентировка на жительницу столицы соседней страны. Узбекские коллеги пояснили, что эта женщина была объявлена в розыск по статье 135 уголовного кодекса Республики Узбекистан - «Торговля людьми» и  статье 223 - «Незаконный выезд за границу» . Известно, что задержанная за последние 2,5 года занималась поставкой женщин на территорию Казахстана для занятия проституцией. В данный момент подозреваемая водворена в ИВС УВД Атырау. Готовятся документы для ее экстрадиции в Узбекистан.