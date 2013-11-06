Напомним, в июне 2013 года аким области назначил Марата ТОКЖАНОВА, ранее занимавшего пост начальника УВП, на должность руководителя аппарата акима области. С тех пор эта должность была вакантна. Айгуль Оразовна до сегодняшнего дня была заместителем начальника УВП, позже исполняла обязанности начальника управления. Есекенова родилась в Акжайыкском районе. В 1986 году окончила Уральский педагогический институт имени А.С. Пушкина. В 1990 году поступила на работу учителем русского языка в Чапаевскую среднюю школу №1, в 1993 году была переведена на должность заместителя директора по воспитательной работе.