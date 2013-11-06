Иллюстративное фото с сайта bryansktoday.ru Иллюстративное фото с сайта bryansktoday.ru Сегодня, 6 ноября, около трех часов дня из окна 4-этажного дома выбросилась 29-летняя женщина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На момент инцидента дома никого не было.  Анжела, так зовут пострадавшую, шагнула из окна третьего этажа в доме по ул. Гагарина, упала на козырек магазина на первом этаже, затем в лужу. Очевидцы девушку не трогали до приезда «скорой», боялись, что у нее переломы. Врачи, приехавшие на место трагедии, серьезных переломов не обнаружили. Анжелу забрали в больницу. Соседи и знакомые рассказали, что семья Анжелы крайне неблагополучная. У девушки есть 13-летняя дочь, которая во время происшествия была на улице. Отец девочки живет неподалеку. Ребенок, скорее всего, останется с ним, пока мать в больнице. Соседи также пожаловались, что в их квартире постоянные гулянки до глубокой ночи. Примечательно, что за полторы недели до сегодняшней трагедии сожителя Анжелы сбила машина, и сейчас он также находится в больнице с различными переломами. Их квартира прослыла как «проклятая». Елена ПЛЕТНЁВА