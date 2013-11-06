bolnicaСегодня пресс-служба управления здравоохранения ЗКО распространила сообщение от областной клинической больницы по поводу смерти больного Марата ИХСАНОВА. Напомним, 46-летний мужчина поступил в больницу с колото-резаными ранениями и был прооперирован. Однако спустя 10 дней умер. Следствие считает, что причиной смерти пациента послужил оставленный во время операции в брюшной полости больного тампон. Однако в больнице уверены, что выводы делать рано. - Информация, размещенная пресс-центром и обсуждаемая на сайтах преждевременная, так как заключение судебно-медицинской экспертизы не готово, результат  гистологического исследования получен только 6 ноября. На данный момент причинно-следственная связь между развитием перитонита и наличием инородного тела (тампона) в брюшной полости не установлена.  Основная причина смерти Ихсанова - острая почечная недостаточность на фоне разлитого фибринозно-гнойного перитонита вследствие   ножевого ранения  брюшной полости с ранением ободочной кишки и  с излитием кишечного содержимого в брюшную полость, - говорится в сообщении. Фото из архива "МГ"