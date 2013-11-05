Инспекторы «Акбулака» провели сегодня рейд в районе 41 разъезда и на улице Кунаева. Именно там, по сведениям, частные машины ассенизаторов сливают нечистоты со всего города. Делать это строго запрещено. С помощью слежки с начала года инспекторам удалось установить 69 автомашин-нарушителей. - Каждый владелец ассенизаторной машины, который занимается откачкой канализации, обязан заключать договор с АО «Акбулак» и платить ежемесячно по 15096 тенге за слив канализации строго в определенном месте - на улице Рыскулова, - объясняет Кыдыргали АГИСБАЕВ. - В других местах сливать стоки чревато штрафами. С помощью полиции и санитарных врачей горводоканалу удалось наложить штраф в размере 5 МРП на троих ассенизаторов-нелегалов. Однако сумма штрафа в 2 раза ниже, чем ежемесячный взнос, и такие меры не в состоянии решить проблему города. - Машины сливают канализационные стоки в любых частях города, вплоть до центрального проспекта, создают подпоры, по городу распространяется запах фекалий, - продолжает Кыдыргали АГИСБАЕВ. Кстати, санитарный врач, тоже принявшая участие в рейде, ретировалась, так и не дав интервью журналистам. Полицейский прореагировал аналогично - он не вышел из автомашины. При таком подходе чиновников, похоже, зловонием актюбинцам придется дышать еще долго.