Отмена посылок для осужденных и увеличение размера их «зарплаты» станет непреодолимым соблазном для сотрудников колоний, уверен глава Союза мусульман (СМК) Казахстана Мурат Телибеков, передает ИА «NewTimes.kz». Вчера МВД представил в мажилисе проект нового уголовно-исполнительного кодекса, который предполагает запретить посылки заключенным. Но при этом будет увеличен размер месячного расчетного показателя для приобретения ими продуктов первой необходимости в магазинах исправительных учреждений. «Это великолепный повод для хищения средств и, прежде всего, сотрудниками тюрем. Не надо быть специалистом, чтобы понять намерение авторов закона. Если уж министр так обеспокоен положением осужденных, можно сделать иначе – оставить посылки и в то же время увеличить финансирование тюрем», - сказал в интервью ИА «NewTimes.kz». По мнению общественного деятеля, любое новшество, изменение закона, правил должно быть обосновано. «Возможно, министр прав, однако он не привел аргументов. К примеру, в чем вред посылок? Какой урон они наносят тюрьме, заключенному? Может быть, в передаваемой колбасе стали находить боевые гранаты? Люди умудряются начинять конфеты наркотиками, патронами или секретными записками? К сожалению, довольно часто изменения в государственных ведомствах продиктованы не добрыми помыслами, а коррупцией, формализмом, показушной активностью, отмыванием средств. Это, к сожалению, превратилось почти в традицию и непреложное правило», — констатирует М.Телибеков. МВД объясняет запрет передач антисанитарией. Но эту проблему, считает глава СМК, можно решить иначе – выделением специальных комнат для хранения посылок, холодильников. Новшество, прогнозирует Телибеков, министерства может вызвать рост напряженности в тюрьмах. «Там и без того время от времени вспыхивают бунты. Сейчас, когда в целом высока социальная напряженность в обществе, следует быть весьма осторожным в принятии подобных законов. В тюрьмах есть куда более серьезные проблемы, нежели посылки и телефонные звонки. Мой совет министру – браться в первую очередь за самые вопиющие острые проблемы, а не за самые легкие и денежные», — говорит собеседник ИА «NewTimes.kz». «К острым проблемам в тюрьмах я бы отнес физическое насилие, пытки, издевательство и оскорбления со стороны администрации, ужасающие санузлы, тесные камеры – всего не перечислить. Самыми последними в этом длинном списке стоит проблема с посылками и телефонными звонками», — резюмировал глава Союза мусульман Казахстана.