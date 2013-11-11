Иллюстративное фото с сайта wildkazakhstan.com Иллюстративное фото с сайта wildkazakhstan.com Казахстан – периферийная страна с пустующей сердцевиной. Почти все наши областные города расположены по периферии российской, киргизской и узбекской границ, и от любого из них до сопредельных крупных центров на "той стороне" гораздо ближе, чем друг до друга. Внутри же приграничной цепочки "Актау - Атырау – Актобе – Уральск – Петропавловск – Костанай – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск – Талдыкорган – Алматы – Тараз – Шымкент – Кызылорда" почти и нет серьезного человеческого обитания, отметил Петр Своик в статье для Forbes Казахстан. По его мнению, правильно обустроенный Казахстан – это шахматная дорожная сеть, даже не между городами, а прямо по параллелям и меридианам - кратчайшим расстояниям между географическими точками. Своик подчеркнул, что исторически государственность в Степи строилась на военном принципе. Соответственно, освоение территорий и их заселение повторяли боевое построение войска: Центральная ставка (Орда), правый (Старший) и левый (Младший) фланги. Разделение на жузы помогло казахам вновь охватить гигантское пространство Степи после уничтожения Джунгарского царства. И этот исторический опыт обязательно должен быть учтен при оптимальном обустройстве территории устремленного в будущее Казахстана, считает эксперт. "Что касается нынешнего областного и районного устройства – оно есть прямое наследие имперско-административного деления территории на части, удобные для управления сверху. В этом смысле СССР стал прямым продолжателем Российской империи, увеличивая число административных единиц лишь количественно: по мере строительства новых городов-заводов и колхозов-совхозов образовывались новые обкомы и райкомы КПСС", - рассказал экономист. По его словам, суммируя положительный исторический опыт и отказываясь от отжившего, стоило бы исходить из объективного наличия на территории Республики Казахстан всего от трех до пяти сложившихся регионов, каждый из которых приближен к критериям экономической и демографической самодостаточности, и содержит присущие им особенности. Например, это: Центрально-Казахстанская область со столицей в Караганде или Павлодаре; Южно-Казахстанская область со столицей в Шымкенте или Таразе; Западно-Казахстанская область со столицей в Атырау или Актобе; Восточно-Казахстанская область со столицей в Семее или Усть-Каменогорске; Северо-Казахстанская область со столицей в Кокшетау или Костанае. Плюс города Астана и Алматы. Итого - семь субъектов. "Не хочу сказать, что такая территориальная реформа должна входить в число первоочередных: слишком ответственное это дело, требующее серьезного осмысления и подготовки. Но то, что нынешняя схема административно-территориального деления относительно работоспособна только в нынешней "вертикальной" политической системе и с ее неизбежной трансформацией будет превращаться во все большую проблему, – это факт", - подчеркнул Своик. Он отметил, что нужно дать самоуправление населению самых больших столичных городов и совсем небольших сел и аулов. Суть - в создании бюджетного самоуправления, то есть появлении сети самостоятельных бюджетов городов, поселков, сел и аулов. Источник: Forbes.kz