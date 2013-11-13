Напомним, что по закону РК "Об административно-территориальном устройстве" нет такого статуса, как поселковый округ. В связи с этим руководство города предложило присвоить Деркулу статус село, что вызвало большие споры, которые переросли в настоящий бунт. Несмотря на то, что руководство города пыталось разъяснить жителям все плюсы и минусы, они настаивали на том, чтобы их населенному пункту придали статус микрорайона. Жителей не смущало, что они потеряют большое количество преимуществ, которые присущи только селу, а получат взамен кучу проблем и последствий. На 10-ой внеочередной сессии областного маслихата ЗКО депутаты единогласно поддержалив вопросе о придании новых статусов 4 поселковым округам города. Так Желаевский поселковый округ будет упразднен, и был создан Желаевский сельский округ. Круглоозерному дали статус поселка с отнесением к нему села Серебряково. Также статус поселка получил Зачаганск, к нему будет относиться село Меловые горки. Вопрос же с Деркульским поселковым округом по сей день остается открытым. Из-за неопределенного статуса населенного пункта жители столкнулись с рядом определенных проблем. - В первую очередь нас волнуют проблемы с мусором, - говорит житель поселка Деркул. - Часть поселка согласилась в июне подписать договор с ТОО "ОрлТазаСервис", однако плату за свои услуги они начали начислять, как будто обслуживают их с начало года. Непонятно, почему мы должны платить за воздух, никто объяснить не может. Другая часть жителей, видя неудачный опыт своих соседей, договоры заключать отказалась. Из-за того, что людям просто некуда выкидывать свой мусор, захламлен весь берег реки Деркул. Никто не занимается дорожным покрытием и освещением. Мне сейчас необходимо сделать документы на дом, но так как поселковый акимат расформировали, нам приходится ездить в город, - продолжает Кенжетай КУАНГАЛИЕВ. - Городской акимат не может оформить нам некоторые документы, ссылаясь на то, что у них нет соответствующих документов, а многие работники честно признаются, что не знают, что мы относимся к ним. Если бы я знал, что проводятся собрания жильцов, я бы пришел и высказал свою точку зрения. Но ведь не было какого-то письменного оповещения, поэтому многие не пришли на собрание. Мне кажется, что изменения произошли только в худшую сторону. Другой житель Деркула считает, что люди принимали решение неосознано, от незнания и из-за того, что предыдущий аким поселкового округа не смог доступно объяснить людям суть перемен. - Прошлый аким для галочки проводил собрания и разъяснял людям суть всех изменений, вот они и не поняли ничего, он плохо справился со своей работой, - говорит житель поселка Деркул. - Поэтому на собрании они кричали, топали ногами и требовали, чтобы из Деркула сделали микрорайон. Но какой же микрорайон из нашего Деркула? Ведь люди элементарно не могут получить ветеринарную справку! Сейчас Деркульский поселковый акимат полностью расформирован, вместо него создан отдел административно-территориального развития города Уральска. - Постановлением акима города Деркульский поселковый акимат расформирован с 5 августа этого года, - говорит руководитель отдела административно-территориального развития города УральскВ. - Теперь спустя несколько месяцев жители, которые принимали решение на собрании, или которые не принимали его, ощутили на себе потерю поселкового акимата, и хотят, чтобы все вернулось на свои места. Статус Деркула также пока еще не определен. В городском акимате корреспонденту "МГ" сообщили всего лишь, что Деркул - это административно-территориальная единица города Уральск, и по всем возникшим вопросам они должны обращаться в акимат города. - Мы не имеем сейчас никакой власти, у нас теперь нет таких полномочий как у акимата, мы всего лишь отдел, - говорит Губби БЕГАЛИЕВ. - Мы можем помочь людям советом, направить, сказать, куда им необходимо обратиться. Конечно, своим решением население потеряло очень многое. Сами того не зная, они лишили себя многих условий. Я считаю, что это ошибка предыдущего акима поселка. Он не сказал людям, что меняется только название, суть от этого не изменится. Люди испугались, что сейчас будут относиться к Переметному и подняли панику. Необходимо сейчас вернуть акимат, согласиться на статус либо сельского округа, либо поселка. Сейчас жители хотят вернуть акимат назад. Аналогичные споры были и в Желаевском поселковом округе, однако жители во время разобрались в ситуации, и сейчас им присвоен статус Желаевского сельского округа. Такая же история произошла и в поселке Круглоозерное. - Там подошли к этой проблеме намного серьезнее, нормально людям объяснили все, - говорит Губби БЕГАЛИЕВ. - Теперь им выделяют деньги на строительство дороги, на ремонт. А жители Деркула остались у разбитого корыта…