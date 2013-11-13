prokuror15 ноября в редакции газеты «Мой ГОРОД» будет вести прием граждан старший помощник прокурора  области по надзору за применением законов  о рассмотрении обращений Анель Бахтыгалиевна УТЕГУЛОВА. Время приема с 11 до 12 часов дня. Адрес редакции: г. Уральск. ул. Д. Нурпеисовой, 12/1, 102 офис. Тел.: 51 39 97.