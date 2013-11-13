Открытие фестиваля началось с торжественного парада театров. По красной дорожке прошли труппы восьми западных театров. В гости к уральцам приехали театральные артисты из Актобе, Актау и Атырау. Всех собравшихся артистов приветствовал председатель Союза театральных деятелей Казахстана, народный артист Казахстана, лауреат государственной премии Тунгышбай ЖАМАНКУЛОВ. - В Казахстане на сегодняшний день более 54 театров, 22 из которых находятся в Алматы, - рассказывает Тунгышбай ЖАМАНКУЛОВ. - И хотя театральному искусству уже очень много лет, театр всегда остается чем-то неизведанным. На сегодняшнем форуме-фестивале мы совместно будем искать новые пути к сердцу нашего зрителя. Не секрет, что многие театры до сих пор играют по манере далеких семидесятых и восьмидесятых годов. Поэтому у нас есть к чему стремиться. На форуме у нас будет возможность обсудить разные вопросы, чтобы определить, куда нам идти в дальнейшем. Хочется пожелать всем артистам удачи. За несколько дней, в которые будет проходить форум-фестиваль, уральцы смогут посмотреть лучшие постановки спектаклей в различных жанрах. В среду, 13 ноября, в 16.00 на сцене Западно-Казахстанского областного драматического театра выступает Актюбинский кукольный театра «Алакай» с постановкой «Кто заплетает гривы лошадям?». В этот же день на сцене Казахского областного театра в 19.00 выступит труппа Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н.Жантурина. Артисты покажут драму «Клятва». В четверг, 14 ноября, в 9.00 также на сцене Казахского областного театра выступит казахская труппа Актюбинского областного драматического театра им.с постановкой драмы «Неожиданная встреча». В 14.30 уральцев порадует комедия «Двенадцатая ночь», которую покажет труппа Западно-Казахстанского областного драматического театра им. Островского. В вечернее время на подмостках Казахского областного драматического театра выступит Атырауский областной казахский театр драмы им. Махамбета. Горожане и гости города смогут посмотреть трагифарс «Слуги-разбойники». В канун завершения фестиваля 15 ноября в 9.00 русская труппа Актюбинского областного драматического театра им. Т.Ахтанова покажет постановку драмы-пораболы «Время - это птицы». В этот же день подведут итоги всего фестиваля и театральным труппам вручат сертификаты.