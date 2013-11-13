Уральские компании показали уровень своего сервиса

В Уральске состоялась выставка предприятий, предоставляющих сервисные услуги "Сапалы кызмет-2013". В рамках выставки бизнесмены рассказывали об услугах, которые оказывают их предприятия. По словам организаторов мероприятия, в лице которых выступил акимат города, выставка организована для повышения конкурентноспособности, демонстрации повышения качества услуг, привлечение новых потребителей. Среди столиков с буклетами банков, туристических фирм и оздоровительных центров выделяются девушки модельной внешности в национальных костюмах. Это салон "Мария Ханым", который специализируется на пошиве казахской национальной одежды. - У нас работают молодые художники, в основном уральские ребята, - рассказывает о своём салоне предприниматель Мария ХУСПАНОВА. - Мы работаем со всеми, кого интересует национальная одежда - начиная от чапанов, которые дарят гостям, заканчивая молодёжной одеждой в стиле этно, которую можно надевать каждый день. Кроме этого, мы активно сотрудничаем с культурными организациями - шьём костюмы для театров, оркестров. Разумеется, берёмся за свадебные костюмы. Сейчас мы работаем по западному региону - Уральск, Атырау, Актау.