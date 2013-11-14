«18 сентября 2013 года департамент финансовой полиции по г.Астана возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц министерства образования и науки Республики Казахстан по факту хищения 10 млн тенге, выделенных на развитие детско-юношеского движения в Восточно-Казахстанской области в 2012 году», - говорится в пресс-релизе финполиции Каахстана. Бюджетные средства, отмечается в сообщении, были похищены путем подписания актов фактически невыполненных работ и перечисления денежных средств в Общественный фонд «Современных социальных технологий». Между тем, 4 ноября 2013 года возбуждено еще одно уголовное дело в отношении должностных лиц министерства образования и науки по факту хищения 10 млн тенге. В этот раз денежные средства были похищены с использованием фиктивных актов выполненных работ проведения мероприятий по развитию детско-юношеского движения на территории г.Алматы в 2012 году. Также выявлен факт хищения около 14 млн тенге, выделенных на развитие детско-юношеского движения на территории Алматинской области в 2012 году. По данному факту 6 ноября 2013 года возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц министерства образования и науки РК, которые подозреваются в растрате указанных бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ. Кроме того, финансовая полиция выявила хищение 169 млн тенге, находившихся на расчетных счетах РГП на ПХВ «Национальный центр биотехнологии» Комитета науки МОН РК. «27 сентября 2013 года указанные средства с использованием системы банк-клиент были незаконно переведены на расчетные счета ТОО «Bioengineering group» и ТОО «Шукур», якобы за оплату поставки оборудования. По данному факту 1 октября Департамент финансовой полиции по г.Астана возбудил уголовное дело, проводится расследование», - отмечается в пресс-релизе. На сегодняшний день устанавливаются лица, причастные к совершению указанных преступлений.