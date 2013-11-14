Фото с сайта kursiv.kz Фото с сайта kursiv.kz Известный бизнесмен Булат Утемуратов в интервью американскому агентству Bloomberg рассказал о том, как в 1992 году он стал вице-министром по внешнеэкономическим связям. "Это был год 1992. Советский Союз распался, Россия ввела свои собственные рубли, спровоцировав гиперинфляцию в бывших республиках, и президенту Нурсултану Назарбаеву была очень нужна твердая валюта. Его план: отправить Утемуратова, на тот момент 34-летнего преподавателя экономики, в Вену в качестве посредника между центральноазиатской республикой и европейскими компаниями для покупки казахстанского металла", - говорится в статье, опубликованной в четверг. Как передает КазТАГ, именно Б.Утемуратов способствовал получению Казахстаном первой линии кредита от Банка Creditanstalt в Вене. "Утемуратов был новичком в мире бизнеса, когда приехал в Вену в августе 1992 года. Через год после приезда в Австрию, говорит Утемуратов, он помог Казахстану получить первую линию кредита от расположенного в Вене Банка Creditanstalt. После того, как он помог провести переговоры о получении Казахстаном займа от Банка Creditanstalt, Назарбаев назначил его вице-министром по внешнеэкономическим связям", - пишет Bloomberg. Отмечается, что, работая на казахстанское правительство, Булат Утемуратов также начал собственный бизнес, уточняет Tengrinews.kz. Он стал перепродавать за рубежом цинк и медь, купленные у казахстанских добытчиков. Сейчас Булат Утемуратов является одним из самых богатых людей в Центральной Азии, его состояние, согласно Индексу миллиардеров Bloomberg, оценивается в 3,4 миллиарда долларов. С 1996 по 1999 год Булат Утемуратов был Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Швейцарии. В течение следующих 15 лет он также занимал различные должности в Администрации Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При этом Булат Утемуратов, которому сейчас 56 лет, отмечает, что никогда не использовал свои должности для приобретения состояния. "Так что мне нечего скрывать", - заявил миллиардер. По словам Булата Утемуратова, сейчас он намерен сконцентрировать внимание на расширении своих банков ("Альянс банк", "Темiрбанк", Forte ForteBank и Kassa Nova), приобретении залежей редкоземельных металлов и никеля, а также на разработках других своих предприятий.