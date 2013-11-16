В Уральске завершился театральный фестиваль

15 ноября в здании областного казахского драматического театра подвели итоги регионального форум-фестиваля. Напомним, что в форуме принимали участие 8 региональных театров. Артисты смогли не только посоревноваться в актерском мастерстве, но и поучаствовать в мастер-классах, которые проводила российский критик Елена БОРЕЙША-ПОКОРСКАЯ. - Я думаю, что прошедший форум, обязательно принесет свои плоды, - сказала ответственный секретарь Союза Театральных деятелей Казахстана Мерует ЖАКСЫЛЫКОВА. – Я часто выезжаю в разные города и могу сказать, что Москва - это самый театральный город в мире. Именно там, на сценах театров проходит множество различных экспериментов, поэтому прошедшие мастер-классы, безусловно, пошли на пользу нашим театрам. Ведь у нас в основном традиционный театр, поэтому нашим актерам такой стимул будет на пользу. После плодотворной работы были подведены итоги. Самым лучшим спектаклем стала постановка Актюбинского кукольного театра «Алакай» «Кто заплетает гривы лошадей?». Но больше всего номинаций выпало на долю Западно-Казахстанского драматического театра имени Островского. Труппа театра собрала сразу четыре награды: «Лучшее режиссерское решение», «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшая мужская роль», которую получил актер Руслан ЖУМАХМЕТОВ. Не оставили без внимания и то, что у Казахского областного драматического театра юбилей. В канун двадцатилетия Западно-Казахстанскому театру была вручена номинация «За художественную стабильность и творческие перспективы».