Так, 100 студентов актюбинского политехнического колледжа убрали от опавших листьев территорию возле учебного заведения. Будущие бухгалтеры, нефтяники и экономисты быстро справились с мусором и отправились на занятия. В школе-лицее № 23 на субботник вышли 25 человека из техперсонала и педагогов, которые сегодня не преподают уроки. Детей выпускать на улицу не стали, учителя решили поберечь здоровье учащихся. Многие организации провели субботники еще вчера. В пятницу в городе стояла прекрасная погода.