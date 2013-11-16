Иллюстративное фото с сайта blog.autoatlas.kz Иллюстративное фото с сайта blog.autoatlas.kz Заторы на дорогах и отсутствие светофоров на перекрестках в квартале от средней школы № 2 вызвали жалобы горожан. Власти пересмотрели новую схему движения автотранспорта в районе Курмыш, которая действует с 1 ноября этого года. Как сообщила пресс-служба горакимата, было принято решение  открыть с 20 ноября  2013 года  двухстороннее движение на всем протяжении улицы Асау Барака. Это необходимо для разгрузки  улиц Конаева и Некрасова. Для  предупреждения заторов транспорта на перекрестке Некрасова - Жанкожа батыра  и улиц Акимжанова - К.Нокина  приняли решение установить дополнительные секции светофоров, разрешающих поворот налево. При этом на пересечении  улиц Асау Барак и Акимжанова  будет разрешен  только правый поворот  при движении со стороны старой части города  на улицу Акимжанова. То есть,   по улице  Асау Барак запрещается пересекать  улицу Акимжанова. Напомним, что на этой неделе на перекрестке Некрасова - Жанкожа батыра автобус № 1 насмерть сбил 22-летнюю девушку. На улице Некрасова еще не завершили установку фонарей после расширения улицы, а на злополучном перекрестке нет даже знака «пешеходный переход».