Снятие наличных - 75,4 тысячи тенге (рост за год на 10 тысяч тенге). Безналичные платежи - 11,9 тысяч тенге (рост за год - 2,5 тысячи тенге) По снятию наличных самый большой вес у активной карты в Астане. В сентябре пришлось 113,8 тысяч тенге (больше прошлого года на 21,4 тысячи тенге). По безналичным платежам лидирует Атырауская область. Месячный безналичный платеж на одну активную карту составил 20,7 тысяч тенге (больше прошлого года на 9,1 тысячу тенге). В сентябре по республике использовали 6 миллионов карт. Рэнкинг-основа: Объем денежных операций на одну активную платежную карту. Регионы РК. Сентябрь 2013 tablica Источник: ranking.kz