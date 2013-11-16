Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно сообщению АБЭКП, областная финансовая полиция возбудила уголовное дело по статье 177 ч. 3 пункт «г» - «Мошенничество» в отношении инспектора дежурной части батальона дорожно-патрульной полиции УВД города Актобе. Инспектор подозревается в том, что используя служебное положение, получил 50 тысяч тенге от водителя, пообещав ему решить вопрос о смягчении наказания в административном суде по факту совершения им дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что согласно статье, по которой возбуждено уголовное дело, стражу порядка грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.