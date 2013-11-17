Уральск. Жители цыганского поселка встретились с замакима

16 ноября в поселке Деркул в здании бывшего поселкового акимата жителей ПДП-2 принял заместитель акима г. Уральска Куаныш ЕЛУБАЕВ. На встречу пришли лишь 10 местных жителей. Их волновали проблемы, связанные с газом, водой, светом. - Мы купили участки в цыганском поселке, - говорит местная жительница Асель, - только потом выяснилось, что там нет ни газа, ни воды, ни света. Автобусы туда не ходят, так как нет дороги, в школу дети добираются по грязи пешком. Никаких условий для проживания нет. Многие были вынуждены оставить свои дома, которые построили, и уехать в город, снимать квартиру там. А у кого нет на это средств, тем пришлось остаться. Заместитель акима города Куаныш ЕЛУБАЕВ ответил, что газа и света в этом году не будет. - Средства на проведение водопровода есть, но мы пока не успеваем проводить, - заявил Куаныш ЕЛУБАЕВ. - Мы организуем водовоз, который будет доставлять до поселка питьевую воду. Жители также сообщили, что на улицах нет освещения, а в ПДП-2, на окраине, просто страшно жить, участковый инспектор плохо выполняет свои обязанности. Тут же было дано распоряжение о патрулировании поселка. Те немногие жители, которые пришли на собрание, задали вопрос о школе. Но в ближайшие два года о ней здесь могут только мечтать. По плану строительство школы намечено на 2015 год, и только после того как будут проведены свет, газ, вода. Жители подняли вопрос и о возвращении им местного акимата. Однако Куаныш ЕЛУБАЕВ ответил, что теперь все его функции будет выполнять отдел административно- территориального развития города. Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» решили уточнить у заместителя акима, каков же теперь статус населенного пункта, но замакима отказался от комментариев, сославшись на сильную занятость.