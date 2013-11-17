В Уральске отметили День памяти жертв автокатастроф (ВИДЕО)

В этот день дорожно-патрульная полиция ЗКО организовала траурную процессию из колонны черных машин, украшенных белой лентой памяти. Всемирный день памяти жертв, погибших в ДТП, проводится ежегодно в третье воскресенье ноября. В 2013 году этот день выпал на 17 ноября. Колонна из 10 машин выдвинулась с управления ДПП и медленно передвигалась по центральным улицам города. Конечный пункт - Стела. По дороге сотрудники ДПП останавливали проезжающие машины и выдавали водителям белые ленты в знак памяти и скорби. Водители охотно брали ленточки и привязывали их к зеркалам и дворникам своих машин. Ровно в полдень участники акции выпустили в небо черные и белые шары. - Так мы хотим привлечь внимание общественности к возрастающему числу дорожно-транспортных происшествий. Мы хотим выразить сочувствие родным и близким тех, кто погиб в ДТП, - сообщила одна из организаторов акции, сотрудник ДПП Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - За 10 месяцев текущего года в ЗКО произошло 447 ДТП, в которых погибли 79 человек, ранения получили 545 человек. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост по всем позициям. Автопарк города и области растет, поэтому тенденция к росту ДТП сохранится. Участников акции выбирали из тех, кто не один год за рулем и не имеет взысканий по нарушениям ПДД. Все водители процессии призывали сотоварищей по дороге соблюдать правила дорожного движения и быть предельно осторожными. Мирослава ШОНАЛОВА Фото Петра ТРОЦЕНКО