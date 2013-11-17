Фото с сайта top news Фото с сайта top news В одном из частных домов станицы Староминской Краснодарского края были зарезаны 4 человека: 36-летняя женщина, ее дочери - 18 и 12 лет, а также зять. В живых остался только грудной младенец. В станице Староминской Краснодарского края произошло массовое убийство. Жертвами кровавой резни стали 36-летняя хозяйка дома и проживающие с ней дочери 18 и 12 лет и зять, сообщает "Интерфакс". "В субботу утром в полицию от жителей поступило сообщение о скандале в одном из частных домовладений по улице Заводской. На месте происшествия были обнаружены тела троих погибших с множественными ножевыми ранениями, а также раненая девочка, которая была госпитализирована срочно в Краснодар в детскую краевую больницу ", - сообщил руководитель пресс-службы Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. За жизнь 12-летней Анастасии, которую убийца по предварительным данным ударил топором, боролись врачи, однако спасти ее не удалось, ребенок скончался в воскресенье, 17 ноября, в 5:45 утра. Следствием установлено, что в доме, где произошло убийство, находился еще месячный ребенок, но он не пострадал. В полиции полагают, что погибшая мать прикрыла ребенка своим телом. Следователи отметили, что следов ограбления в доме нет. При обыске на месте преступления следователи обнаружили на дне колодца нож, которым, предположительно, было свершено убийство. По версии следствия, преступление мог совершить бывший супруг женщины - 39-летний Евгений Марушко. Его поисками занимаются 23 мобильные поисковые группы, полицейским помогают казаки и охотники, сообщает ИТАР-ТАСС. В качестве одной из основных версий они рассматривают убийство на почве личных неприязненных отношений. По дданным радиостанции "Эхо Москвы" мужчина часто конфликтовал с родными. Соседи погибших подтвердили полицейским, что Марушко в порыве злости и в пьяном угаре не раз угрожал убить свою бывшую жену. Как передает Главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю, Марушко, возможно, едет на красном женском велосипеде по автомобильной трассе Краснодар-Ейск в сторону Тимашевска. На сайте управления также сообщается, что он был одет в камуфлированную одежду и шапку черного цвета. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". Источник: Top news