Фото с сайта ©Lada.kz Фото с сайта ©Lada.kz  Возгорание нефтяных цистерн возле Актау прокомментировали представители АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, в Мангистауской области службы МЧС были заняты ликвидацией аварии, которая произошла в результате столкновения автомобиля и грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе национального перевозчика, "водитель остановил автомашину у красного сигнала переездной сигнализации и без объяснения причин возобновил движение в непосредственной близости от приближающегося поезда". В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" рассказали что инцидент произошел в 13.05 16 ноября 2013 года на перегоне Тамак-Мангышлак. Отмечается, что столкновение было допущено "при исправном техническом состоянии устройств сигнализации". Также сообщают, что техническое состояние переезда проверяли 17 октября 2013 года и тогда замечаний не было. По информации ведомства, состав столкнулся с бензовозом марки MAN, принадлежащий фирме ТОО "Емиройл". В результате, поезд с 18 нефтяными цистернами сошел с рельсов. Десять нефтяных цистерн загорелось, сообщают в пресс-службе. По информации национального перевозчика, помощник машиниста погиб, а сам машинист сейчас госпитализирован. "Для ликвидации последствий схода и тушения пожара привлечен восстановительный и пожарный поезда станций Мангистау и Бейнеу, а также 12 единиц пожарных автомашин ДЧС города Актау", - сообщают в АО "НК "Қазақстан темір жолы". Ведомство проводит расследование причин аварии, отмечают в пресс-службе. Напомним, о том, что возле Актау загорелись нефтяные цистерны стало известно 16 октября 2013 года. СМИ сообщали, что водитель автомобиля предположительно покинул место инцидента. Как стало известно, пожар на месте столкновения локализован в 16.15 16 ноября 2013 года. Представители перевозчика сообщили, что в результате произошла задержка грузовых и пассажирских поездов. Местные власти и нацкомпания предоставили пассажирам автобусы. "Ориентировочное время восстановления движения - 23:00", - сообщили в пресс-службе.