Напомним, Куаныш УТЕШОВ, житель Уральска, был задержан вооруженными людьми в Дубае в ночь на 30 октября. В ОАЭ Куаныш вместе с женой и детьми поехали по турпутевке. Долгое время жена Куаныша Нургуль не могла вернуться в Уральск, поскольку фотография младшей дочери была вклеена в паспорт отца. Мать Нургуль - Гульханым - сама ездила за дочерью и внуками, и сегодня они благополучно вернулись домой. Вся семья была в масках, это родственники объяснили тем, что прибывшие заболели в Эмиратах. В аэропорту Нургуль с детьми встречали многочисленные родственники. Они сразу же посадили прибывших в машину и увезли домой. Нургуль и ее мама с прессой общаться отказались, удалось поговорить лишь с отцом Куаныша - Бердали Сейтаховичем. - Сегодня пошли 19-е сутки, как сына задержали, нам пока ничего неизвестно о его судьбе, - сказал отец. По его словам, МИД Казахстана направило ноты протеста в Дубай, но пока ответа никакого не было. Таким образом, кто и почему задержал Куаныша УТЕШОВА до сих пор остается загадкой.