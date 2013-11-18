Фото с сайта РИА Новости Фото с сайта РИА Новости Пассажирский самолет Boeing, следовавший рейсом Москва - Казань, разбился при посадке в Казани, сообщает РИА Новости. Самолет летел рейсом 363 из Домодедово. По предварительным данным, на борту самолета, принадлежащего авиакомпании "Татарстан", находились 44 пассажира и шесть членов экипажа, все 50 человек погибли. Официальный представитель МЧС России Ирина Россиус заявила, что самолет разбился в 21.30 по времени Астаны при заходе на посадку, произошел взрыв. Сейчас пожар на месте авиакатастрофы потушен. Предварительная основная версия крушения самолета - ошибка экипажа. "В качестве основной версии рассматривается ошибка экипажа, так называемый человеческий фактор", - заявил агентству источник в правоохранительных органах региона. По словам представителя Росавиации, Boeing три раза пытался уйти на второй круг при посадке. Самолет столкнулся с землей на летном поле аэродрома. Сведения о пострадавших выясняются. На месте проводятся аварийно-спасательные работы. По факту крушения самолета следователи начали проверку. Сейчас аэропорт в Казани закрыт для приема лайнеров. Среди погибших пассажиров в авиакатастрофе в Казани был уроженец Темиртау Юрий Бурдин, 1967 года рождения. Мужчина был зарегистрирован в городе Нижнекамск, передает ИА «NewTimes.kz». На сайте МЧС Татарстана опубликован уточненный список всех 50-ти погибших в авиакатастрофе 17 ноября в аэропорту Казани. «Также среди 44-х пассажиров есть гражданка Великобритании Булл Донна Каролина», — говорится на сайте. Кроме того, две пассажирки — казанские девочки 11-ти и 15-ти лет. Как сообщалось, в авиакатастрофе погибли также сын президента Татарстана Рустама Минниханов — 24-летний Ирек и руководитель УФСБ РФ по Татарстану Александр Антонов. 18 ноября в Татарстане объявлено днем траура.