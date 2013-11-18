Фото с сайта azh.kz Фото с сайта azh.kz В минувшие выходные в Атырау побывал руководитель отдела мечетей Духовного Управления мусульман Казахстана Ербол САГИУЛЫ. Основная цель визита представителя ДУМК, смена главного имама области Амантая САДИЕВА. Он был переведен на должность наиб-имама мечети города Шымкента. Его место занял Батыржан Берденулы МАНСУРОВ. Новый имам области закончил Казахско-Арабский университет, курсы корана имени К-А.Яссауи в Турции и педагогические курсы в Египте, доктор филологических наук. В последнее время работал преподавателем института повышения квалификации имамов при ДУМКе, имамом и руководителем курсов богословов в мечетях Алматинской области.