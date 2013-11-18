Юные инспекторы движения СОШ №22 г. Уральска раздали письма-обращения водителям автомашин. Школа №22 находится рядом с проезжей частью. Кроме того, вблизи учебного заведения находится мост, что небезопасно для детей. Несмотря на то, что рядом со школой имеются все необходимые дорожные знаки: пешеходный переход и искусственная неровность, дети в своих письмах написали, чтобы водители, проезжая район их школы, сбавляли скорость, соблюдали ПДД. - Проезжайте в районе школы на небольшой скорости. Помните о том, что дети очень подвижны. Я желаю Вам удачи на дороге, и пусть вы и мы будем всегда взаимно вежливы и внимательны друг к другу, - написала в своем письме ученица 5 класса Айнура. Юные инспекторы движения школы, вручая письма, представлялись, затем объясняли водителю суть акции. Письма-обращения учеников не оставили равнодушными водителей. Все водители, принявшие участие в акции, заверили, что не будут нарушать ПДД, и дети могут не беспокоиться за свою жизнь, и пожелали всем ученикам хороших оценок в учебе.