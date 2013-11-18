Сегодня утром перед школой №22 столкнулись две служебные машины, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Авария случилась примерно в 9 часов утра. Автомобили двигались по улице Гагарина в сторону центра, и прямо перед СОШ №22 служебная «Нива» департамента по ЧС по ЗКО врезалась в «Тойоту Камри». Судя по номерам, также служебную. На место ДТП тут же приехали сотрудники дорожно-патрульной полиции. Поскольку водители договориться не смогли, на место аварии вызвали дознавателей. К слову, буквально вчера ученики данной школы вместе с сотрудниками дорожно-патрульной службы раздавали письма водителям с просьбой не превышать скорость и быть осторожнее на дорогах. Фото Медета МЕДРЕСОВА