Сегодня активу таскалинского районапредставил нового акима -Депутаты районного маслихата единогласно поддержали кандидатуру АЛИЕВА. Санджару Жуматаевичу - 35 лет, окончил Казахский государственный аграрный университет и Центрально-Азиатский Университет. По профессии экономист-бухгалтер и юрист. Работал в ДБЭКП Акмолинской области, занимал должности замначальника финпола в СКО, замначальника финпола Павлодарской области. С июля 2012 года работал в администрации президента РК, сначала экспертом, позже инспектором отдела правоохранительной системы АП РК. О прежнемаким ЗКО сказал, что он на высоком уровне исполнял все поручения и оценил как профессионала. По некоторым данным Куат МУСИН переходит на другую работу в Уральске. После назначения нового акима района местныйподнял вопрос о дорогах. - В город ездить невозможно, дороги были плохие, когда я был молодым, сейчас я уже постарел, а вопрос до сих пор не решен, - сказал аксакал. Аким ЗКО ответил, что дороги в области - одна из самых острых проблем. - На этот вопрос во время визита обратил свое внимание и президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ. В этом отношении проведена огромная работа вместе с нашими депутатами в парламенте. Дороги на Чингирлау и Каратобе будут отремонтированы в следующем году. Что касается Таскалы, в следующем году запланирован ремонт дороги от ЗКАТУ имени Жангир хана до границы города. А дальше участок дороги до границы с РФ относится к республиканской трассе. На него сейчас готовится ПСД, которая будет готова в мае следующего года, - ответил Нурлан НОГАЕВ.