За пять месяцев активных малых юрлиц стало меньше на 4 тысячи По итогам октября работающих компаний в малом бизнесе всего 100 962. За месяц активность приостановили 468 компаний. Рэнкинг-основа: Количество активных юрлиц в малых компаниях. Регионы РК. Октябрь 2013 tablica Малый бизнес снизил обороты в 9 регионах. Самый большой отток в Алматы. Количество работающих малых компаний сократилось на 580 (на 2,6%) до отметки в 21,9 тысяч. В то же время Астана увеличила список активных юрлиц в малом бизнесе на 172 компании (на 2,2%) до 8 тысяч. tablica2 Источник: ranking.kz