Каждое утро мы идём на работу, проводя равнодушным взглядом по людям в оранжевых робах, которые хлопочут у дороги - прибирают обочины, чистят арыки от прелой листвы и урны от мусора. "Мой ГОРОД" решил познакомиться с этими людьми поближе и вот, что получилось.
Осень для работников ДЭПа - один из самых жарких и непредсказуемых сезонов. Уборка листьев, очистка бордюров, заляпанных грязью проезжающих авто, размокший от дождей мусор... Поэтому с журналистом наши собеседники разговаривали не отрываясь о производства.
Знакомьтесь - Сания МАХМУДОВА
, 54 года. Родом из Каратобинского района. Воспитала двух дочерей. Когда-то Сания трудилась на фабрике "Аяз", но попала под сокращение и решила сменить сферу деятельности - вот уже пять лет работает в ДЭП. Просыпаться приходится рано - уже в 6.50 утра нужно брать в руки лопату или метлу - выбор орудия труда уже зависит от погоды.
- Работа нормальная, - рассказывает Сания. - С утра до вечера на улице работаем, но уже привыкли. Бывает и в ночную смену выходим, а что делать, если снег пойдёт? Погода время не выбирает.
Пока я настраиваю фотоаппарат, Маханбет КАСИМОВ
успевает спрятать сигарету. "Да вы курите, ничего страшного", - пытаюсь подбодрить я собеседника, но дымить на камеру Маханбет так и не решился. Женат. Семья большая - дочь, сын, сноха, внуки.
Бригада, в состав которой входит КАСИМОВ состоит из 13 человек. Чёртова дюжина дэповцев содержит в порядке солидный участок города - от улицы Елизарова до Плясункова и от Театральной до городского пляжа. Маханбет трудится в этой бригаде уже шестой год.
Наверняка каждый из нас провожал если не крепким словом, то уж точно негодующим взглядом трактор, который не спеша едет по улице, разгоняет пыль и заставляет кашлять прохожих. На самом деле техника выполняет важную работу - чистит дорогу от пыли, сгоняя её к обочине. Ну а дальше за уборку берутся ребята в оранжевых робах.
Самат КАЗИЕВ
самый старший в своей бригаде. "Я здесь как ветеран", - смеётся дэповец. Самат ага уже тринадцать лет убирает улицы города. В этом году ему исполнилось 60.
О своей жизни Самат ага рассказывает просто и незатейливо:
- В ДЭП я с 2000-го работаю, через три года уже на пенсию. У меня четверо детей, я всех воспитал - жена умерла, когда они ещё маленькими были. Водку не пью, на работу не опаздываю - вовремя прихожу, вовремя ухожу. У меня уже трое внуков. Когда снег идёт - пораньше выходим. В апреле к нам новый начальник пришёл - Дима, что ли его зовут, молодец мужик. Зарплата тоже устраивает - если поработаешь нормально - 60 тысяч выходит. Но зимой, конечно, прибавку надо - зима есть зима, работать-то больше приходится.
У бригады, в составе которой трудится Куляш ТОЛЕУОВА
, пожалуй, самый ответственный участок работы - центр города, проспект Достык в районе областного акимата. К фотосъёмке женщина относится серьёзно - просит показать снимки - очень важно знать, как получилась.
Идеальная уборка в центре города - это когда снег должен быть убран ещё до того, как он коснулся земли, поэтому работать приходится с полной отдачей. Труд не женский, но Куляш приходится выходить и в холод, и в дождь...
- Работаю уже 11 лет, поэтому привыкла, - говорит она о себе. Женщина немногословна.
Еркебай КАЗИМОВ
уверен, его работа всегда будет востребованной.
- Люди мусорят очень много, - говорит он, - поэтому без работы мы не останемся. И действительно, изо дня в день Еркебай убирает за людьми бездумно брошенные окурки, бумажки, полиэтилен и прочий мусор цивилизованного общества.
Пока мы разговаривали с Еркебаем, какой-то прохожий уронил на брусчатку скомканную бумажку, другой смачно плюнул, третий увлечённо грыз семечки. Закончив беседу, Еркебай вернулся к своей работе, а я отправился домой, стараясь не думать о курящей, плюющей, сорящей толпе сограждан, которые не умеют уважать чужой труд и даже не догадываются об этом.