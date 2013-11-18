aksaiВ редакцию обратился житель г. Аксая Бурлинского района с просьбой узнать, будут ли делать ремонт дороги по ул. Октябрьская. По его словам, каждую осень и весну жители ул. Октябрьской мучаются - нельзя ни выехать, ни пройти. Корреспондент портала "Мой ГОРОД" пыталась разобраться с данной ситуацией и вот, что удалось выяснить. Из 75-ти аксайских улиц только 20 имеют твердое покрытие. Ежегодно в порядок, несмотря на асфальт, приводится только лишь  улица Советская, остальные же ограничиваются ямочным ремонтом. В этом году дорожники все лето занимались одной улицей Комсомольской, что в северной части города Аксая. Работы по ее благоустройству до сих пор не завершены. Капитальный ремонт начался чуть ли не с начала лета. Асфальт плюс бордюры и тротуары - так в идеале должна выглядеть улица Комсомольская. Не являющаяся центральной, тем не менее, после того как ее закрыли для проезда транспорта, она создала неудобства автомобилистам. Все эти месяцы  они делают порядочный крюк, чтобы попасть на такие отдаленные улицы, как улица Заводская или Северная. Каперемонт  улицы Комсомольской обходится в более чем 120 миллионов тенге, при этом львиная доля (92 миллиона тенге) - из республиканской казны. Выполняет работы подрядчик - компания «АИР  Group».  Как стало известно от специалистов ОЖКХ, завершение работ  планируется уже в этом месяце. Также в ноябре завершат внутридворовые дороги в микрорайонах (выделено свыше 50 миллионов тенге из районного бюджета). В следующем году планируется отремонтировать улицу Бурлинскую и Кооперативную, а также завершение ремонта южной объездной и нескольких улиц северной части города. Намечено и строительство тротуаров. В 2014 году ремонт ул. Октябрьской не запланирован. Отремонтируют улицу Кооперативную, Казахстанскую, Джамбульскую, Южная объездную,  Бурлинскую и дороги в микрорайонах -новостройках  №№7, 9, 11, 12, 13 от ул. Дружбы народов до ул. Курылыс в Кызылтале, ул. Торговую и тротуары по ул. Иксанова, Торговой, Электростанционной, Советской, Уральской, Карачаганакской, Железнодорожной.