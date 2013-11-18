Beeline Казахстан третий год подряд становится партнером Молодежной (не)конференции ZhasCamp, проводимой ежегодно в Алматы.
В этом году Молодежная (не)конференция ZhasCamp 2013 прошла 19-20 октября в университете КИМЭП. Она собрала около 500 участников со всего Казахстана – талантливую и перспективную молодежь, приехавшую получить новые теоретические и практические знания в области экономики, бизнеса, новых технологий и культуры. В программе конференции были четыре секции: «Интернет и новые медиа», «Бизнес», «Лидерство и социальные инициативы», «Искусство».
Beeline предоставил организаторам конференции мобильную связь, ценные призы для активных делегатов форума, организовал в рамках конференции конкурсы и провел обучающий тренинг «Как сделать карьеру», собравший более 200 участников. Победители конкурсов от Beeline стали обладателями смартфонов последнего поколения, были награждены сертификатами на подключение к новой услуге «Бесплатный Интернет на год», а также получили возможность пройти стажировку с возможностью последующего трудоустройства в Beeline Казахстан - одну из самых успешных компаний страны.
«Наша компания традиционно поддерживает значимые социальные молодежные проекты, — комментирует Дана Джакупова, главный директор по организационному развитию и работе с персоналом Beeline Казахстан. — Участники ZhasCamp талантливы, умны, без сомнения являются лидерами и одними из лучших, проактивных представителей нашего молодого поколения. И мы рады, что можем подарить им возможность приобщиться к новым знаниям, новым мобильным технологиям, помочь им в выборе работы и поделиться опытом в успешном построении карьеры».
В рамках конференции было много встреч с интересными, известными и успешными людьми, по-настоящему влюбленными в свое дело. Было много интерактива: семинары, конкурсы, творческие мастерские, волонтерские акции. Мы очень надеемся, что наши участники по-настоящему зарядились энергией и желанием сделать свою жизнь еще наполненней, качественней, полезней обществу. Особая благодарность компании Beeline Казахстан - за ежегодную поддержку, за яркое партнерство, сделавшим нашу конференцию еще более интересной и насыщенной, комментирует Ирина Медникова, координатор оргкомитета ZhasCamp 2013.
Для справки: Конференция ZhasCamp проходит в Казахстане с 2010 года. Организатор: ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» - некоммерческая организация, объединяющая молодых неравнодушных людей, которые хотят вложить свои знания, энергию, интеллект в развитие и процветание Казахстана. Подробно на сайте http://zhascamp.kz
Телекоммуникационный оператор Beeline Казахстан — единственный в стране универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе технологий оптоволоконного доступа, Wi-Fi и сети третьего поколения 3G.
Услугами Beeline по итогам I половины 2013 года пользуются более 8,8 миллионов пользователей в стране. В группе компаний Beeline Казахстан - ТОО «КаР-Тел» (бренд Beeline и Beeline Business в Казахстане), ТОО «2DayTelecom» и ТОО «TNS Plus».
Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VimpelCom Ltd»» со штаб-квартирой в г.Амстердам (Нидерланды). Сегодня VimpelCom Ltd. – пятый в мире по числу абонентов сотовый оператор, по состоянию на 30 июня 2013 года компания обслуживает 215 млн абонентов.
