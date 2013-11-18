ДВД области отметил «Неделю безопасности дорожного движения». Кровь сдавал личный состав управления административной полиции. Кроме того, в воскресенье в полдень по городу проехала колонна из 6 автомашин черного цвета. Они ехали по улицам города с включенным ближним светом фар. Перед зданием акимата области участники колонны выпустили шары черного и белого цветов, после чего звуковым сигналом почтили память о погибших и пострадавших в ДТП. По сведениям пресс-службы ДВД области, ежегодно в автоавариях гибнут сотни тысяч людей, еще больше остаются инвалидами. С начала года на территории области произошло более 700 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли свыше 100 человек, почти 900 получили травмы различной степени. - В 95% случаях аварии произошли по вине водителей, - утверждает пресс-секретарь ДВД области Ардагер УАЙДИН. - Нередко водители садятся за руль в нетрезвом состоянии, превышают скорость, едут на запрещающий сигнал светофора, выезжают на полосу встречного движения.