Сегодня, 18 ноября, на пост председателя правления — директора АО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания» назначен бывший аким Таскалинского района Куат МУСИН. Бывший директор Яхия ЧУДРОВ остался на должности председателя совета директоров. Куату Наурызовичу Мусину — 52 года, женат, воспитывает дочь. В 1998 году окончил Казахский государственный аграрный университет, по профессии инженер-электрик. Контрольным пакетом акций АО «ЗапКазРЭК» владеет государство в лице акимата Западно-Казахстанской области. Напомним, что сегодня Нурлан НОГАЕВ назначил нового акима Таскалинского района. Им стал 35-летний Санджар АЛИЕВ, ранее работавший в администрации президента РК. Фото представлено пресс-службой акима области