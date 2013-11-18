Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org В районе пролегания трубопровода на месторождении «Кашаган» в Атырауской области экологи взяли пробы воды для проверки на предмет содержания вредных и опасных веществ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на Урало-Каспийскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства. Специалисты вышеуказанного ведомства взяли пробы воды в северо-восточной части казахстанского сектора Каспийского моря на участках «Лопатино» и «Гогольский». Здесь проходит трубопровод, соединяющий искусственные морские острова для добычи нефти и газа и наземный комплекс «Болашак». Пробы  были взяты 12 ноября этого года, и сегодня специалисты огласили итоги проведения анализов. Проверку проводили специалисты ТОО «Эко Аналитик». Согласно результатам анализов, в предоставленных пробах воды наличия фенола, нефтепродуктов и сероводорода не обнаружено.