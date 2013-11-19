Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Четырехлетний малыш с ожогами и отравлением угарным газом, находится в больнице, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». ЧП произошло 18 ноября около четырех часов дня. В поселке Комсомол Айтекебийского района загорелся двухквартирный частный жилой дом. На место выехали 9 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области. На ликвидацию пожара, охватившего площадь в 30 квадратных метров, им потребовалось 50 минут. К сожалению, в результате пожара пострадали двое 4-летних мальчиков. Оба были госпитализированы. Однако спасти жизнь одного из них не удалось. Причина и ущерб от пожара устанавливаются, сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.