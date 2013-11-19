В Уральске выбрали «Мисс Прессу»

Вчера, 18 ноября, в ТРК «Орал» состоялся очередной этап регионального конкурса «Мисс Уральск». Организаторами конкурса традиционно является модельное агентство «ДиАл». На звание самой красивой претендуют двенадцать юных девушек. Самой младшей на днях исполнится 16 лет. — На сегодняшнем этапе мы будем выбирать претенденток на две номинации, — рассказывает директор модельного агентства Диана КАЧИЕВА. — Это «Мисс Пресса» и «Мисс Модель». В воскресенье представители облспорта выбирали самую спортивную девушку. В этом году наши девушки соревновались в плавательном бассейне. Показали на что они способны. Сегодня представителям СМИ предстоит также выбрать, по их мнению, самую лучшую представительницу номинации. Все девушки продемонстрировали одежду, которую предоставил один из бутиков ТРК «Орал», а также ответили на вопросы журналистов. После недолгого совещания жюри выбрали самых лучших претенденток. Так, «Мисс Прессой» стала девятнадцатилетняя студентка медколледжа Сауле АДИЛЬБАЕВА. Девушка родилась в поселке Жанибек, сейчас учится на третьем курсе и мечтает быть хорошим специалистом. Титул «Мисс Модель» достался семнадцатилетней студентке колледжа нефти и газа Асель АБДУЛОВОЙ. Финальная часть конкурса пройдет в среду, 20 ноября, в Казахском драматическом театре в 20.00 часов.