Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актюбинской области среднемесячная заработная плата одного работника в октябре текущего года составила 94057 тенге. Рост номинальной начисленной заработной платы относительно октября прошлого года составил 5,5%, в  реальном выражении - 0,1%. Выше средней по области сложилась заработная плата: в  промышленности - 117055 тенге, строительстве - 99447 тенге, на транспорте и в складировании - 130365 тенге, финансовой и страховой деятельности- 122923 тенге, информации и связи  - 103898 тенге, профессиональной, научной и технической деятельности - 122451 тенге, государственном управлении - 100961 тенге. Традиционно, ниже средней зарплата у медиков, учителей и работников сельского хозяйства. По данным областного департамента статистики, средняя зарплата в здравоохранении составляет  72760 тенге, в торговле -  77950 тенге, занятые в сфере образования получают в среднем 64187 тенге, в сельском хозяйстве - 57312 тенге. Вместе с тем, в области на 228 человек возросла численность официально зарегистрированных безработных и составила 1211 человек. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила 0,3%.