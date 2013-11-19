- За рулем автомобиля " Ford Focus" была девушка 1980 года рождения, - говорит. - Она ехала по проспекту Достык в северном направлении и допустила наезд на пешехода 1941 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина умер, у него множественные переломы и травмы, ему оторвало ногу. Девушка скрылась с места происшествия. Сотрудники административной полиции нашли автомобиль со скрученными номерами в районе налогового комитета. - По камерам видеонаблюдения, которые установлены на площади Абая и улице Пугачева, нам удалось установить марку машины, - говорит Арман МЕЛЕКОВ. - После чего мы нашли и сам автомобиль. По номеру кузова был установлен владелец автотранспорта. Сама девушка управляла автомобилем по доверенности. 18 ноября в 12:00 девушка была задержана. Наркологическая экспертиза показала, что девушка была трезва. - Девушка говорит, что выпила перед тем, как сесть за руль, с места ДТП она скрылась, так как испугалась, - рассказывает Арман МЕЛЕКОВ. - В момент аварии в салоне автомобиля находился пассажир. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, машина отправлена на штрафстоянку. Заведено уголовное дело по статье 296 - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека" и статье 297 " Оставление места дорожно-транспортного происшествия ".