Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org В следующем году число домов, подлежащих капитальному ремонту по программе модернизации ЖКХ, в Атырау, возможно, сократится, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, что в этом году республиканский бюджет не выделил средств ни одной из области на данную программу. На следующий год выделяемая сумма тоже будет мизерной. По данным министерства регионального развития, на сегодня по республике общий объем заявок на участие в государственной программе составляет 26 млрд тенге. Но бюджет страны потянет лишь на 8 млрд тенге, это около 500 млн тенге на каждую область. По данным городского отдела ЖКХ, в Атырау в этом году планировали отремонтировать 46 многоэтажек, запросив на это 1,6 млрд тенге. Получается, что из ожидаемых средств область получит лишь треть. Такая же ситуация, по всей видимости, и в других регионах страны. Кстати, стоит напомнить, что в прошлом году для Атырауской области была выделена достаточно внушительная сумма – 812 млн тенге. На эти средства удалось произвести капитальный ремонт 28 домов областного центра. Однако государственная программа «Модернизация ЖКХ на 2011-2020 годы» в Атырауской области разразилась коррупционным скандалом. На сегодня возбуждены 8 уголовных дел против должностного лица представителя горакимата и подрядчиков, которые производили ремонтные работы. В частности, подрядчики, собрав 2 млн тенге, через инспектора жилищной инспекции пытались подкупить сотрудника прокуратуры, проводившего проверку. Против чиновника возбуждено уголовное дело по статье 312 УК РК - «Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Впоследствии были задержаны и четыре руководителя ТОО. Им также инкриминируют статью 312 УК РК и статью  176 - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере». На сегодняшний день все фигуранты уголовного дела находятся в СИЗО, ведется следствие.