Акция продолжалась в течение двух месяцев - с 1 сентября по 30 ноября, и за это время полицейским удалось собрать 352 единицы оружия. Жители области сдают оружие не бесплатно - за гладкоствольное ружьё могут заплатить более сорока тысяч тенге. Перед уничтожением ружья специально приводят в негодность - деформируют стволы и приклады, а уж потом наступает очередь доменных печей - оружие идёт на переплавку. При температуре почти в 2 тысячи градусов грозные стволы переплавляют в металлические шарики, которые впоследствии идут на изготовление лавочек, оград и заборов, которые производит арматурный завод.